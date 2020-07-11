Авиакомпания "Россия" проверяет информацию о течи конденсата на рейсе Хабаровск - Сочи

СОЧИ, 11 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" проводит проверку в связи с появлением в соцсетях видео из самолета, в котором с потолка капает вода, а пассажиры сидят с зонтами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиакомпании в субботу.

"Авиакомпания "Россия" проводит расследование по фактам, приведенным в видео, размещенном в социальных сетях. На данный момент не зафиксировано претензий или жалоб пассажиров рейсов, вылетающих из Хабаровска в Сочи, касающихся течи скопившегося конденсата. Сами рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее в социальных сетях появилось видео, где в салоне самолета с потолка капает вода, а пассажиры сидят с зонтами. Сообщалось, что это рейс из Хабаровска в Сочи.

Авиакомпания "Россия" открыла в июле прямые рейсы в Сочи из Владивостока и Хабаровска, также компания будет выполнять авиарейсы в Сочи из Москвы и Санкт-Петербурга. Кроме этого, авиакомпания будет доставлять пассажиров в крупнейший город Черноморского побережья из Екатеринбурга, Казани, Красноярска, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Перми, Самары, Тюмени и Уфы.

Компания "Россия" входит в группу "Аэрофлот". Совокупная маршрутная сеть перевозчика насчитывает более 130 направлений.