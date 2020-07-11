Парки и скверы в Петербурге закрыли в связи с непогодой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Парки, скверы и сады в Петербурге закрыли в связи с ожиданием в городе ливней и гроз. Об этом сообщила в субботу пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"Для обеспечения безопасности горожан в комитете по благоустройству принято решение закрыть парки, сады и скверы. По прогнозам метеорологов сегодня в Петербурге ожидаются ливни и грозы, порывы ветра могут достигать 20 м/c, а в прибрежных районах - 24 м/c", - говорится в сообщении.

До улучшения погодных условий недоступными для посетителей стали Юсуповский сад, Никольский сад, Таврический сад, Овсянниковский сад, Лопухинский сад, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой и другие.

Садово-парковые и дорожные предприятия ведут непрерывный мониторинг территорий зеленых насаждений: в управлении садово-паркового хозяйства сформировано 20 аварийных дежурных бригад. На улицах Петербурга работает более 400 единиц техники и 1 050 работников ручного труда.

При ухудшении погодных условий комитет рекомендует жителям и гостям города быть предельно осторожными, не парковать машины под деревьями, воздержаться от посещения территорий парков, садов и скверов.

О закрытии дамбы

В ресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу журналистам сообщили, что затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) от наводнений закроют в 18:00 мск в связи с неблагоприятным прогнозом синоптиков.

"Принято решение о закрытии с 18:00 мск КЗС (кроме судопропускного сооружения С-1), прогнозируется повышение уровня воды до отметки 140 см, пик подъема - в 00:00 мск 12 июля. В настоящее время уровень воды - плюс 85 см", - говорится в сообщении.

Движение судов будет осуществляться в штатном режиме (на вход пять судов, на выход - восемь).

В МЧС также отметили, что оправдывается прогноз об усилении ветра с порывами до 17 м/с. Пожарно-спасательные части уже осуществили 13 выездов на падения деревьев и пять выездов в связи с угрозой падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций. Пострадавших нет.

В новость внесены изменения (17:19 мск) - добавлена информация о закрытии дамбы.