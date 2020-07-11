Politico: окружение Трампа хочет заручиться поддержкой Флинна перед выборами президента

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Окружение президента США Дональда Трампа хочет, чтобы его бывший помощник по национальной безопасности, генерал в отставке Майкл Флинн начал выступать в поддержку республиканца во время предвыборной кампании. Об этом сообщила в субботу газета Politico, журналисты которой пообщались с ближайшими сторонниками американского лидера.

По их мнению, отставной генерал, который в 2016 году стал "звездой предвыборной кампании" Трампа, сейчас может вновь повысить популярность республиканца. В феврале 2017 года Флинн был вынужден уйти в отставку с указанного поста из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента США Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который ранее являлся послом России в Вашингтоне. Позже Флинн признал себя виновным в том, что скрыл от ФБР часть информации о контактах с Кисляком.

В прошлом месяце апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело отставного генерала после соответствующего обращения Минюста страны. Трамп неоднократно заявлял, что ФБР фактически совершило преступление против Флинна. По его словам, представители спецслужбы заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение отставного генерала.

Борец с подпольем

Данная история, считает Politico, сделает Флинна в глазах сторонников Республиканской партии борцом с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате США (так называемое глубокое подполье, Deep State). "Отличное доверенное лицо, множество людей придет послушать его, - отметил бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют Гингрич, считающийся одним из ближайших доверенных лиц Трампа. - Он прекрасный пример преследований со стороны "глубокого подполья". Гингрич назвал Флинна "весьма влиятельным" в среде республиканцев.

Источники в избирательном штабе Трампа сообщили Politico, что они будут только приветствовать возвращение Флинна в предвыборную кампанию и его выступления в поддержку президента, однако пока не обращались к экс-помощнику главы государства с соответствующей просьбой. По версии издания, президент в связи с падением рейтинга популярности включил в свою предвыборную кампанию тех, кто помог ему победить на выборах в 2016 году.

В субботу Трамп в Twitter сообщил о публикации "новых документов, подтверждающих, что [отставной] генерал Флинн говорил правду, а ФБР это знало". Глава государства неоднократно заявлял о готовности рассмотреть вопрос о возвращении Флинна на работу в вашингтонскую администрацию.

Дело Флинна

Минюст США 7 мая объявил о прекращении уголовного преследования в отношении Флинна, однако 12 мая судья федерального округа Колумбия Эммет Салливан распорядился заслушать мнения лиц, не являющихся сторонами дела, относительно судебного разбирательства. Апелляционный суд отменил это решение.

Дело Флинна рассматривается в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.