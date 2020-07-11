В Токио третий день подряд фиксируют больше 200 новых случаев заражения коронавирусом

ТОКИО, 11 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом на территории Японии за минувшие сутки составило 384, включая 206 в Токио, причем в столице этот показатель превышает отметку в 200 случаев на протяжении трех дней подряд. Об этом свидетельствуют опубликованные в субботу данные Минздрава и столичной администрации.

Около 70% заражений в Токио зафиксировано среди людей в возрасте 20-30 лет, 48 инфицированных недавно посещали бары и развлекательные заведения. Пути передачи вируса не удалось отследить у 101 человека. Японские власти подчеркивают, что прирост новых случаев в Токио не является причиной для повторного введения режима чрезвычайной ситуации в стране, отчасти связывая ухудшение статистики с расширением числа проводимых ПЦР-тестов.

В пятницу в Японии сообщалось о 430 выявленных случаях инфицирования, этот показатель перестал увеличиваться впервые за четыре дня.

Общее количество инфицированных коронавирусом в стране, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, достигло 22 294. Число летальных исходов составляет 996. Всего в стране выздоровели порядка 18,5 тыс. человек. 34 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.

8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, в префектурах Осака и Хёго на юго-западе главного японского острова Хонсю и в префектуре Фукуока на острове Кюсю был введен режим чрезвычайной ситуации. 16 апреля власти расширили его на всю территорию страны и затем продлили до 31 мая. Не дожидаясь этого срока, правительство 14 мая объявило о досрочном снятии режима почти по всей стране - в 39 из 47 префектур. Через неделю власти также приняли решение об отмене ограничительных мер в Киото, Осаке и Хёго. С 25 мая режим снят в оставшихся префектурах (Токио, Канагава, Сайтама, Тиба и Хоккайдо).