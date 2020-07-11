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Изменение статуса собора Святой Софии

Эрдоган заявил, что мнение других стран не изменит решение о смене статуса Айя-Софии

Президент Турции отметил, что в этом вопросе Анкара основывалась "на желании и воле народа"
Президент Турции Тайип Эрдоган EPA-EFE/TURKISH PRESIDNET PRESS OFFICE
Описание
Президент Турции Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/TURKISH PRESIDNET PRESS OFFICE

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что мнение других государств не изменит решение Анкары о смене статуса собора Святой Софии с музея на мечеть.

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"Турция приняла решение о смене статуса Айя-Софии с музея на мечеть, основываясь на желании и воле народа. Мнение других стран не может повлиять на наше решение", - приводит слова турецкого лидера Anadolu.

В пятницу Государственный совет Турции отменил постановление правительства 1934 года о присвоении собору Святой Софии статуса музея. Затем Эрдоган подписал указ, согласно которому в Айя-Софии возобновятся мусульманские поклонения.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипИзменение статуса собора Святой Софии
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