Участники "Тавриды" получили медали за участие в акции "Мы вместе"

СУДАК, 11 июля. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в субботу вручил медали участникам молодежного форума "Таврида" за активную работу в рамках акции помощи в условиях распространения нового коронавируса "Мы вместе".

"Мы на старте договорились, что первым (среди летних молодежных форумов - прим. ТАСС) откроется "Таврида". Это правильно, потому что в этом особая роль и ответственность деятелей культуры и искусства. То, что участниками первой смены стали активисты проекта "Мы вместе" - это выражение признательности по отношению к вам. Хочу сказать вам спасибо", - обратился Кириенко к участникам смены перед началом церемонии награждения.

Как уточнили в пресс-службе организаторов "Тавриды", награды получили более 20 человек, представляющие более 10 регионов страны.

Президент РФ Владимир Путин в июне учредил памятную медаль для участников акции "Мы вместе". Первые награждения были приурочены ко Дню России.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году и за минувшие годы стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится неподалеку от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим - смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия.

Акция "Мы вместе" началась 21 марта, ее организаторами выступили платформа dobro.ru, Общероссийский народный фронт (ОНФ) и ряд волонтерских организаций. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.