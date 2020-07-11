В Ингушетии первую после пандемии группу туристов встретили национальными танцами

МАГАС, 11 июля. /ТАСС/. Первую после пандемии коронавируса группу туристов из около 40 человек, прибывшую в Ингушетию из Москвы, встретили в регионе национальными блюдами, танцами и песнями, сообщил ТАСС председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев.

"К нам на выходные прибыла первая группа туристов из порядка 40 человек, которые прилетели в Ингушетию из Москвы. Чтобы радушно встретить гостей, мы, совместно с аэропортом Магас, устроили небольшое мероприятие - угостили гостей чапилгом (тонкие лепешки с начинкой из творога или картофеля - прим. ТАСС), артисты региона показали национальный парный танец и исполнили народные песни на ингушском языке", - сказал Мизиев.

По его словам, в течение уик-энда гости намерены посетить горную часть республики, средневековые башенные комплексы, а также побывать на Мемориале памяти и славы в Назрани, посетить самый высокий музей в стометровой башне Согласия в Магасе и мастерские Ассоциации ремесленников Ингушетии.

"Именно эта группа посещает нас третий год подряд, в первый их было десять человек, во второй год - двадцать, а уже в этом году группа выросла до сорока человек, большинство из них к нам прилетели впервые. Это говорит только о большой туристической привлекательности нашей республики, если для жителей других регионов страны становится традицией посещение Ингушетии. Мы надеемся, что летний туристический сезон в республике будет насыщенным, и наш регион посетит большое количество туристов, гостей, которым мы всегда рады", - добавил собеседник агентства.

Ранее Мизиев сообщал ТАСС, что власти региона рассчитывают, что после окончания пандемии коронавируса республику посетят до 50 тысяч туристов. Добиться таких показателей в регионе намерены благодаря развитию новых видов туризма.