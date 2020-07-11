В Новгородской области открылся новый маршрут поезда "Ласточка"

ТАСС, 11 июля. Новый железнодорожный маршрут пассажирского поезда "Ласточка" открылся в Новгородской области. Поезда начали курсировать между городом Старая Русса и Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Сегодня впервые в истории скоростной поезд приехал в Старую Руссу. Этот современный поезд производят в России: 350 человек могут теперь из Санкт-Петербурга приезжать сюда быстро, комфортно и, что самое главное, безопасно. Думаю, что этот поезд будет пользоваться у пассажиров популярностью. Приглашаю всех посетить этот замечательный город", - сказал на церемонии открытия маршрута заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов, которого цитирует пресс-служба.

Губернатор области Андрей Никитин отметил, что открытие нового маршрута расширяет возможности для жителей области и туристов, которые планируют побывать в регионе. "Новая дорога, любая дорога: железная, автомобильная - это всегда плюс для развития. Сегодня эта "Ласточка" свяжет Санкт-Петербург, Валдай и Старую Руссу. Такого маршрута никогда не было. Это новые возможности и для жителей региона, и для туристов", - приводит пресс-служба его слова.

"РЖД" продлили маршрут скоростных поездов "Ласточка" № 721/722 Санкт-Петербург - Бологое до станций Валдай и Старая Русса. Из Санкт-Петербурга "Ласточка" будет отправляться сдвоенным составом (10 вагонов). По прибытии в Бологое один из составов будет прицеплен к тепловозу ТЭП70БС, с которым он проследует до станций Валдай и Старая Русса по неэлектрифицированным участкам. Эта схема положительно зарекомендовала себя на ряде других маршрутов, таких как Москва - Иваново, Санкт-Петербург - Сортавала, Санкт-Петербург - Псков.

Остановки и цены

По данным Октябрьской железной дороги (ОЖД - входит в РЖД), отправляясь с Московского вокзала Санкт-Петербурга в 07:17, поезд "Ласточка" будет прибывать на станцию Валдай в 11:53 (в выходные дни - на станцию Старая Русса в 14:00). В обратном направлении "Ласточка" будет отправляться со станции Валдай в 16:42 (по выходным дням со станции Старая Русса в 14:40), прибывая в Санкт-Петербург в 22:10. В пути предусмотрены остановки на станциях Обухово, Колпино, Тосно, Чудово, Малая Вишера, Окуловка, Бологое, Едрово, а также дополнительные остановки в выходные дни: Лычково, Кневицы, Пола, Парфино.

В поезде пассажирам будет предложено обслуживания: бизнес, эконом и базовый класса. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрены два подъемника для инвалидных колясок, позволяющих осуществлять посадку/ высадку в том числе с низких платформ. В вагоне № 1 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

Билеты на "Ласточки" Санкт-Петербург - Валдай можно купить по стоимости от 738,7 рублей, Санкт-Петербург - Старая Русса - от 898,8 рублей. При оформлении билета по тарифу "Детский" (для детей до 10 лет) цена снижается на 70%, для пассажиров в возрасте до 21 года и старше 60 лет - на 30%.