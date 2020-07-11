Двадцать больниц в Москве перепрофилируют после работы с заразившимися коронавирусом

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Двадцать московских клиник перепрофилируют для плановой работы после лечения заразившихся коронавирусом. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

"Отвечаю на популярный вопрос: сколько covid-стационаров в Москве вернулись к обычному режиму работы, то есть к экстренной и плановой помощи. Сейчас процедура обратного перепрофилирования идет в 20 городских клиниках. Это ГКБ им. Боткина, Спасокукоцкого, №1 им. Пирогова, Демихова, №31, Давыдовского, Иноземцева, Юдина, Виноградова, Мухина, Плетнева, госпитали для ветеранов войн №1, №2, №3, ГКБ №29 им. Баумана, им. Жадкевича, №51, №17, а также госпиталь на Шаболовке и туберкулезная больница им. Рабухина", - написал Собянин.

Он уточнил, что суммарно перепрофилировано больше 9,6 тыс. коек. "Большая часть больниц уже вернулась к обычной работе. Остальные завершают подготовительные работы, в том числе дезинфекцию", - написал мэр.

Собянин добавил, что в Москве остаются 8,6 тыс. коек для лечения заболевших коронавирусом в городских, федеральных и частных клиниках (включая больницы в Коммунарке и Вороновском). Из них около 5 тыс. коек сейчас свободно.

"Что касается поликлиник, все 85 городских поликлиник (и взрослые, и детские) работают в плановом режиме с учетом санитарно-эпидемиологических мер. 16 зданий, в которых находятся КТ-центры, открыты только для диагностики коронавируса", - заключил мэр.