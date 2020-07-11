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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Африке превысило 556 тыс.

По данным ВОЗ, за сутки на континенте выявили 16 714 новых случаев заражения, а количество летальных исходов возросло на 284

ПРЕТОРИЯ, 11 июля. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в странах Африки достигло 556 921 человека, увеличившись за сутки на 16 714, а количество летальных исходов за последние 24 часа возросло на 284 - до 12 718. Об этом сообщило в субботу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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По его информации, число выздоровевших на континенте составило 273 тыс. Больше всего инфицированных и умерших зафиксировано в ЮАР - 250 687 и 3 860 соответственно. В Египте насчитывается 3 702 летальных исхода при 80 235 заразившихся. В Алжире зарегистрирована смерть 996 человек.

В странах южнее Сахары по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Нигерия (31 323 и 709) и Гана (23 463 и 129).

Теги
АлжирЮАРГанаНигерияЕгипетПандемия коронавируса нового типа
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