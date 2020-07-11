Власти КНР предоставили провинции Хайнань $46 млн из государственного экологического фонда

ХАЙКОУ /Китай/, 11 июля. /ТАСС/. Министерство финансов КНР распорядилось предоставить южной провинции Хайнань 325,7 млн юаней (около $46 млн) из государственного фонда по защите и восстановлению экологической среды океана. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Порядка 203,5 млн юаней (порядка $29 млн) выделено из фонда "Голубой залив" - эти средства будут использованы для комплексного улучшения океанической среды островной провинции. Остальная часть, примерно 122,2 млн юаней (около $17 млн), предназначена для восстановления прибрежной полосы Хайнаня. В частности, в проекте властей особое внимание уделено сохранению мангровых лесов.

Согласно планам китайского правительства, предоставленное финансирование будет способствовать созданию океанической экокультуры на тропическом острове. Теперь перед местной администрацией стоит задача распределить объем работы между прибрежными городами и уездами и выбрать на конкурсной основе исполнителей проектных работ, уточняет издание.

Власти Хайнаня уделяют повышенное внимание экологии региона. В частности, там планируется создать морские станции экологического мониторинга за состоянием воды и построить четыре мусоросжигательные электростанции. В 2020 году руководство провинции намерено возвести водоочистные сооружения в городах, деревнях и портах, а также создать морские санитарные зоны в прибрежных районах для борьбы с загрязнением океана. Кроме того, правительство планирует восстановить мангровые леса на площади в 280 га.

В целях борьбы с загрязнением окружающей среды и защиты экологии власти Хайнаня намерены к 2030 году полностью прекратить продажу на острове автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. В связи с этим они будут поощрять покупку населением электромобилей и гибридов, а также развивать необходимую для них инфраструктуру.