Индийского актера Амитабха Баччана госпитализировали с коронавирусом

"Мой тест на COVID положительный, переведен в больницу, больница информирует официальные органы, семья и персонал прошли тесты, результаты ожидаются. Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, просят, пожалуйста, пройдите тестирование!" - написал 77-летний актер на своей странице в Twitter.

Амитабх Баччан - один из самых титулованных актеров за всю историю индийского кино. Он 15 раз становился обладателем награды Filmfare Awards, которую называют "индийским Оскаром".

Советским, а потом и российским зрителям он известен по таким фильмам как "Месть и закон" (Sholay, 1975), "Амар, Акбар, Антони" (Amar, Akbar, Anthony, 1977), "Черный принц Аджуба" (СССР-Индия, 1991), "Великий Гэтсби" (The Great Gatsby, 2013) и многим другим.