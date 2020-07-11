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Пандемия коронавируса нового типа

Индийского актера Амитабха Баччана госпитализировали с коронавирусом

77-летний актер призвал всех, кто оказывался с ним в непосредственной близости за последние 10 дней, также пройти тестирование
Амитабх Баччан EPA-EFE/MONEY SHARMA
Описание
Амитабх Баччан
© EPA-EFE/MONEY SHARMA

НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июля. /ТАСС/. Индийский актер Амитабх Баччан госпитализирован в субботу с коронавирусной инфекцией.

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"Мой тест на COVID положительный, переведен в больницу, больница информирует официальные органы, семья и персонал прошли тесты, результаты ожидаются. Всех, кто оказывался в непосредственной близости от меня за последние 10 дней, просят, пожалуйста, пройдите тестирование!" - написал 77-летний актер на своей странице в Twitter.

Амитабх Баччан - один из самых титулованных актеров за всю историю индийского кино. Он 15 раз становился обладателем награды Filmfare Awards, которую называют "индийским Оскаром".

Советским, а потом и российским зрителям он известен по таким фильмам как "Месть и закон" (Sholay, 1975), "Амар, Акбар, Антони" (Amar, Akbar, Anthony, 1977), "Черный принц Аджуба" (СССР-Индия, 1991), "Великий Гэтсби" (The Great Gatsby, 2013) и многим другим.

Теги
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