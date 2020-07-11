Венесуэла получила более 800 тыс. упаковок инсулина из России

ГАВАНА, 11 июля. /ТАСС/. Гуманитарный груз, содержащий около 840 тыс. упаковок пяти типов инсулина, прибыл в Венесуэлу из России. Об этом в субботу в эфире государственного телевидения республики сообщил заместитель министра здравоохранения Венесуэлы Херардо Брисеньо.

"В данный момент мы принимаем 840 тыс. ампул пяти типов инсулина благодаря масштабному сотрудничеству с Российской Федерацией", - заявил он.

В июне 2019 года российская компания "Герофарм" заключила с венесуэльской Espromed Bio соглашение о сотрудничестве в области поставки и организации производства инсулина в Венесуэле.

Как заявили в пресс-службе российской компании, реализация совместного проекта, который предусматривает экспорт и локализацию производства инсулинов в Венесуэле, позволит в кратчайшие сроки обеспечить сотни тысяч граждан этой страны, страдающих сахарным диабетом, современными, эффективными и доступными препаратами.