Нижегородские власти разместили в ПВР более 120 жителей дома, пострадавшего от взрыва газа

ТАСС, 11 июля. Гостиницы Нижнего Новгорода приняли свыше 120 жителей многоквартирного дома, где в субботу произошел взрыв газа и пожар. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"За помощью в предоставлении временного жилья обратились 150 человек, 122 из них предоставлены места в гостиницах "Волна" на проспекте Ленина и "Русский капитал" (бывший санаторий-профилакторий) на улице Минеева. 28 человек после обращения предпочли уехать не в гостиницу, а к родственникам или на дачу", - отметили в пресс-службе.

По данным правительства, в обеих гостиницах организовано трехразовое питание. "Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил своему заместителю Дмитрию Краснову, а также региональному минздраву, службам быстрого реагирования и администрации Нижнего Новгорода оказать всю необходимую помощь жильцам дома №17 по ул. Краснодонцев в Автозаводском районе", - добавили в пресс-службе.

По данным правительства региона, у дома выставлено оцепление для того, чтобы туда не смогли проникнуть посторонние. С 09:00 до 21:00 мск рядом с пострадавшим зданием также будут дежурить сотрудники ГУ МЧС РФ по Нижегородской области на случай, если кто-то из жителей дома обратится за доступом к вещам или по поводу вопросов, связанных с временным жильем. На данный момент найдены собственники квартир, которые находятся в других городах.

По данным МЧС, взрыв газовоздушной смеси в квартире на 6-м этаже девятиэтажного четырехподъездного жилого дома с последующим возгоранием произошел по адресу: улица Краснодонцев, дом 17. Повреждены межквартирные перегородки, перекрытие между 6-м и 7-м этажами, нарушено остекление двух квартир и лестничного марша подъезда. Последствия пожара после взрыва на данный момент ликвидированы.

В результате происшествия пострадали пять человек, трое из них получили легкие травмы, врачи осмотрели их на месте, госпитализация не потребовалась. Еще двое человек - мужчина и женщина - доставлены в больницу. По информации министерства здравоохранения региона, позднее один из двух госпитализированных направлен на амбулаторное лечение, у пациента отравление продуктами горения легкой степени. Состояние второго госпитализированного - средней степени тяжести. У пациента черепно-мозговая травма, он находится в травматологическом отделении одной из нижегородских больниц.