В Петербурге отменили развод мостов в ночь на 12 июля из-за сильного ветра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Разводка мостов в Петербурге в ночь на 12 июля отменена из-за сильного ветра. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Мостотреста".

"Разводка мостов в ночь на 12 июля отменяется в связи со скоростью ветра свыше 12 м/с", - отметил представитель пресс-службы.

12 июля в Санкт-Петербурге местами ожидается усиление ветра до 18 м/с. Сильный ветер уже стал причиной падения деревьев в субботу в Петербурге, в результате чего пострадали два человека.

"Пострадали два человека. Выборгский район, ул. Лиственная, д. 18, к. 3 - дерево упало на автомобиль, пострадал мужчина 1979 г. р. Приморский район, Удельный парк - в сквере дерево упало, пострадала женщина 1943 г. р. Погибших нет", - говорится в распространенном в субботу сообщении ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.