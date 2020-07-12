В РФ из-за пандемии на 80% сократилось число зарегистрированных туристических групп

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Территориальные органы МЧС России с начала 2020 года отмечают сокращение регистрации туристических групп на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с действием ограничений, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства в ответ на соответствующий запрос.

"С начала текущего года в территориальных органах МЧС России зарегистрировано более 2 тыс. туристических групп, что в связи с реализацией мер по противодействию коронавирусной инфекции на 80% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", - сказали в пресс-службе.

Специалисты МЧС ежесуточно выходят на связь с туристами, которые заблаговременно проинформировали спасательные подразделения о маршруте своего передвижения, уточняя местонахождение группы и обстановку. Если группа в течение суток не выходит на связь, проводится работа по поиску туристов.

В ведомстве отмечают, что с начала летнего периода участились случаи обращения от незарегистрированных туристических групп, которые при прохождении маршрута терялись на местности из-за сложности, неблагоприятных погодных условий или неподготовленности к походу.

"Всего с начала 2020 года в адрес оперативных служб МЧС России поступило более 190 обращений о помощи туристским группам, находящимся на маршруте", - отметили в министерстве, добавив, что при этом почти 75% из них приходятся на незарегистрированные тургруппы.

Как отметили в МЧС, как правило, все нештатные ситуации в походах происходили из-за несоблюдения мер личной безопасности самими туристами. Так, спасатели МЧС чаще всего оказывают помощь заблудившимся путешественникам, возвращая их на маршрут следования, либо эвакуируют пострадавших, оказывая первую помощь при травмах. Чаще всего обращению за помощью среди незарегистрированных групп поступали из Крыма, Камчатского края, а также Иркутской области.