В российских школах на компьютерах установят систему блокировки опасного контента

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), созданный для защиты детей и подростков от воздействия негативной информации, примет участие в разработке системы блокировки опасного контента, которая будет установлена в российских школах. Об этом сообщил ТАСС директор центра Денис Заварзин.

"Аппаратно-программная система противодействия деструктивному информационному влиянию на детей и подростков, в создании которой мы будем принимать участие, подразумевает установку в образовательных учреждениях (в первую очередь речь идет о школах) контент-фильтров, которые позволят исключить доступ учеников к негативному контенту", - сказал Заварзин.

По его словам, система сможет производить семантический анализ опубликованных текстов, а также с высокой точностью распознавать изображения, видео- и аудиоматериалы. "Это касается экстремистских материалов, распространения криминальной субкультуры, склонения к совершению действий, которые могут причинить вред самим подросткам или окружающим их людям, а также иных видов сетевых угроз. Доступ к таким публикациям в образовательных учреждениях будет закрыт", - подчеркнул собеседник агентства.

В настоящее время эксперты центра определили около 30 субкультур, представляющих угрозу для детей и подростков. Методики ЦИСМ по выявлению сетевых угроз будут использованы при проектировании системы, добавил Заварзин.

Автономная некоммерческая организация "Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды" учреждена Росмолодежью по поручению президента РФ в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации. Центр выявляет контент, связанный с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями в молодёжной среде.