В Хабаровске проходит вторая несанкционированная акция в поддержку Сергея Фургала

ХАБАРОВСК, 12 июля. /ТАСС/. Вторая за два дня несанкционированная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в эти минуты в Хабаровске, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Акция началась около 12:00 (05:00 мск) на площади Ленина у здания правительства края. Участники принесли плакаты и скандировали различные лозунги, в том числе в поддержку Фургала. Не собрав значительного количества участников, с площади Ленина колонна собравшихся направилась по центральным улицам, продолжая скандировать лозунги.

Данными о количестве участников акции от Управления МВД или правительства региона ТАСС не располагает. По оценке корреспондента ТАСС, в акции у здания регионального правительства приняли участие значительно меньше людей чем в субботу. По информации полиции, тогда пришли от 10 до 12 тыс. участников. Акция в воскресенье собрала несколько сотен человек. Сотрудники полиции сопровождают колонну, пока никого не задерживали.

Как заявила ТАСС пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко, собрание в воскресенье - "это провокация в целях дискредитации вчерашней акции поддержки". Пресс-служба правительства края также предостерегла жителей Хабаровского края от провокаций.

"На волне желания многих из вас выразить поддержку действующему губернатору Сергею Фургалу стали звучать провокационные лозунги и призывы от представителей несистемной оппозиции. Сохраняйте благоразумие! Напоминаем, что любые митинги сейчас являются несанкционированными. Организаторам и участникам нужно понимать, что они могут быть привлечены к ответственности", - гласит запись на официальной странице правительства в Instagram.