Четыре крупных санатория построят на Кавминводах до 2024 года

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Четыре крупных санатория, строительство которых ведется в настоящее время в городах-курортах Кавказских Минеральных Вод, будут введены в эксплуатацию до 2024 года. Об этом сообщило в воскресенье управление по информполитике правительства Ставропольского края.

"Одновременно четыре крупных инвестпроекта в сфере туризма реализуют на Кавминводах. Готовность SPA-отеля в Кисловодске по пр. Дзержинского составляет 99%. Гостиницу категории четыре звезды на 107 номеров (180 мест) планируется сдать до конца сентября этого года. После открытия будет создано около 200 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Железноводске строительство санатория "Источник" на 400 мест завершено на 70%. Ввести в эксплуатацию объект планируется до конца текущего года. В ходе реализации проекта планируется создание 350 рабочих мест.

"Несмотря на стартовую техническую готовность (около 2%), на 2022 год намечено открытие санатория "Русель" на 420 мест в Кисловодске. Проект предполагает создание 250 новых рабочих мест", - сообщается в пресс-релизе.

По данным управления, также в Кисловодске продолжается строительство санатория "Стеклянная струя" на 180 мест. Техническая готовность объекта - 4%, ввод в эксплуатацию - 2024 год. Предусмотрено создание 200 рабочих мест.

Сообщается, что курорты Кавказских Минеральных Вод полностью готовы к приему отдыхающих. Санатории обеспечивают необходимые условия безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором.