Вторая несогласованная акция в поддержку Сергея Фургала завершилась без задержаний

Это была вторая несогласованная акция с шествием по центральным улицам города с момента задержания губернатора по делу об организации убийств и попытки убийства. Официальной информации о количестве участников нет, однако, по оценкам корреспондента ТАСС, на этот раз в акции у здания регионального правительства приняли участие значительно меньше людей, чем в субботу: митинг и шествие в воскресенье собрали всего несколько сотен человек, в то время как, по информации полиции, в субботу пришли от 10 до 12 тыс. участников.

Фургал в четверг был задержан в Хабаровске и этапирован в Москву. В ходе шестичасового допроса ему было предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Вину он не признал. В пятницу Басманный суд Москвы арестовал его до 9 сентября.