СМИ: число заражений коронавирусом среди военнослужащих США на юге Японии достигло 66

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере у 66 военнослужащих США, дислоцированных в префектуре Окинава на юге Японии, выявлено инфицирование коронавирусом нового типа. Об этом в воскресенье сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что власти префектуры получили информацию от американской стороны о заражении одного человека на базе Кэмп-Кинсэр. Кроме того, 39 заразившихся находятся на авиабазе Футэмма и еще 22 - на базе Кэмп-Хансэн.

По данным телеканала, ранее три случая инфицирования были выявлены на авиабазе Кадена, один военнослужащий получил положительный тест анализа на коронавирус на базе Кэмп-Мактьюриус.

11 июля власти Окинавы заявили, что на авиабазе Футэмма и базе Кэмп-Хансэн введен карантин для предотвращения распространения коронавируса. С 7 по 11 июля там был выявлен 61 случай заражения среди военнослужащих США. В префектуре также сообщили о наличии информации, свидетельствующей об участии 4 июля американских военных в вечеринках по случаю празднования Дня независимости США на пляжах и в развлекательных кварталах местных городов.

10 июля военное командование морской пехоты США в Японии приняло решение вернуть ограничения для своих военнослужащих из-за угрозы распространения коронавируса. Им вновь запрещено пользоваться общественным транспортом, кроме специального такси, курсирующего по территории военных объектов, а выход за пределы баз для посещения кафе и ресторанов ограничен.

Общее число заразившихся коронавирусом в Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превысило 22 тыс. Количество летальных исходов составляет 996. Всего в стране выздоровели порядка 18,5 тыс. человек. При этом 34 пациента остаются в тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии.