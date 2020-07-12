Коэффициент распространения коронавируса в России остался на уровне 1

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в воскресенье остался на уровне 1. В Москве он составил 0,99, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России коэффициент, отражающий скорость распространения заболевания, не поднимается выше единицы с 15 июня, а в Москве - уже больше месяца, с 4 июня.

Как и в субботу, показатель оказался ниже единицы в шести из 10 регионов России с наибольшим числом инфицированных. Кроме Москвы, это Подмосковье (0,82), Воронежская (0,89) и Иркутская (0,9) области, Ханты-Мансийский автономный округ (0,96) и Красноярский край (0,99).

В Санкт-Петербурге и Нижегородской области коэффициент составил 1,05, в Свердловской - 1,09, в Ростовской - 1,02.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.