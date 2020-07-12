Число выявленных за неделю случаев заражения коронавирусом в России вновь уменьшилось

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Число выявленных за семь дней в России случаев заражения коронавирусом вновь оказалось меньше, чем неделей ранее, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 6 по 12 июля штаб сообщил о 45 911 инфицированных против 46 814 за предыдущие семь дней. Это минимальный прирост за 11 недель, с конца апреля.

В относительном выражении прирост числа инфицированных за семь дней составил 6,7% против 7,4%, среднесуточный показатель опустился с 1,02% до 0,93%.

Выздоровели, по информации штаба, еще 50 311 россиян (против 51 663 с 29 июня по 5 июля). Уже четвертую неделю подряд число вылечившихся превышает количество выявленных случаев, доля выздоровевших возросла с 66,2% до 68,9%.

Число умерших из-за коронавируса, по данным штаба, увеличилось на 1 174. Это заметно больше, чем в предыдущие семь дней, когда было зарегистрировано 1 088 смертей. Условный показатель летальности возрос на 0,07 п.п., до 1,56%. Информация штаба о смертности, однако, не является окончательной и может быть скорректирована по мере поступления более точных сведений.