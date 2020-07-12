МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил сотрудников "Почты России" с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Несмотря на то что мы живем в век цифровых технологий, почтовые отправления никогда не потеряют своей актуальности. Ваша деятельность очень важна. Ведь ежедневно, доставляя миллионам людей письма, открытки, телеграммы, вы дарите каждому человеку теплые чувства, яркие эмоции, хорошее настроение", - отметил Мишустин.

По словам главы правительства, сегодня в "Почте России" происходят заметные изменения: большое внимание уделяется использованию современных цифровых технологий, позволяющих людям получать качественные услуги не выходя из дома, внедряются сервисы для поддержки электронной торговли и коммерции. Мишустин особо отметил, что "Почта России" выполняет важную социальную функцию - осуществляет доставку пенсий и пособий в сельские районы, а удаленные и труднодоступные поселки обеспечивает товарами первой необходимости.

"В "Почте России" всегда работали и продолжают работать профессионалы своего дела, искренние и неравнодушные, которые внимательно относятся к своим обязанностям, прикладывают к выполнению ответственных задач все силы, знания, опыт и энергию", - добавил он.

День российской почты - профессиональный праздник в РФ, отмечается ежегодно с 1994 года во второе воскресенье июля. Установлен указом президента РФ от 16 мая 1994 года.