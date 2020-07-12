"Орленок" начнет принимать детей еще из четырех регионов России с 17 июля

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Всероссийский детский центр (ВДЦ) "Орленок" начнет принимать детей не только из Краснодарского края и Республики Адыгея, но и из Москвы, Московской, Ростовской областей и Ставропольского края с 17 июля 2020 года. Об этом в воскресенье ТАСС сообщили в пресс-службе центра.

"С учетом складывающейся эпидемиологической ситуации, возможности обеспечения требований по социальному дистанцированию и медицинскому обслуживанию, Роспотребнадзор в целом не возражает против организации отдыха детей в ВДЦ "Орленок" из города Москвы, Московской, Ростовской областей, Ставропольского края и Республики Адыгея начиная с 17 июля с наполнением численности до 70% от проектной вместимости учреждения", - говорится в сообщении.

Детей из разных регионов разместят в отдельных лагерях центра и организуют их досуг так, чтобы они не перемешивались.

История центра

Орленок - всероссийский детский центр, в составе которого, на сегодняшний день функционирует 10 детских лагерей - летние: "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Олимпийская деревня", "Солнышко" и "Юнармеец" и круглогодичные - "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой". История центра началась 27 марта 1959 года, когда постановлением Совета Министров РСФСР было начато строительство Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" вблизи города Туапсе.

В первую смену 12 июля 1960 года, 520 мальчиков и девочек из 37-ми областей РСФСР принял первый палаточный детский лагерь, впоследствии названный в честь названия первой смены - "Солнечный".

Расширение центра продолжается. Так, в 2012 году был открыт новый спальный корпус детского лагеря "Олимпийская деревня", а также современное здание концертного зала "Амфитеатр", площадь которого составляет более 5 тыс. кв. м. В 2020 году также планируется сдача "Общественного центра", где разместятся образовательные площадки для занятий с детьми, кинозал на 720 мест, столовая и выставочные пространства.

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них до сих пор могли только жители региона.

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