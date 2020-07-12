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Путин поздравил работников рыбохозяйственной отрасли с Днем рыбака

Президент назвал рыбохозяйственный комплекс одной из ключевых отраслей экономики России

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов рыбохозяйственной отрасли РФ с Днем рыбака. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Рыбохозяйственный комплекс по праву считается одной из ключевых отраслей отечественной экономики. Он обладает солидным промышленным и технологическим ресурсом, играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности страны, решении насущных социальных проблем. Здесь всегда трудились и сегодня работают настоящие профессионалы, которые искренне любят свое дело, бережно, по-хозяйски рачительно относятся к нашим бесценным природным богатствам", - отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что в последние годы рыбохозяйственный комплекс уверенно развивается, строятся и модернизируются перерабатывающие и рыборазводные заводы, обновляется рыболовный флот, создаются современные рабочие места. Президент выразил уверенность, что успешное решение актуальных задач будет содействовать укреплению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности отрасли, наполнению российского рынка качественной и доступной рыбной продукцией.

День рыбака отмечается во второе воскресенье июля. Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 мая 1965 года.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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