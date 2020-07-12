В московском парке "Кузьминки-Люблино" провели вакцинацию лис от бешенства

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты провели плановую вакцинацию лис от бешенства на территории парка "Кузьминки-Люблино". Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"На территории парка "Кузьминки-Люблино" специалистами Станции по борьбе с болезнями животных ЮВАО совместно с сотрудниками ГПБУ "Мосприрода" проведена плановая вакцинация лис. Это уже вторая такая акция в этом году. Для раскладки препаратов с вакциной необходима точная информация о местах обитания плотоядных. Здесь на помощь ветеринарам приходят экологи, которые знают границы заселения лис, расположение их нор, и даже следят за подрастающим потомством", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в общей сложности было разложено 40 съедобных брикетов с вакциной. "Через неделю специалисты вновь посетят места раскладки и проверят результат. Обычно звери съедают все, и у них в организме вырабатывается стойкий иммунитет, которого им хватит как минимум на год. Осенью ветеринары повторят вакцинацию", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты, такие меры являются самым эффективным методом для профилактики и борьбы с вирусом бешенства.