Первую очередь круглогодичной арт-резиденции "Тавриды" могут сдать к концу 2022 года

СУДАК, 12 июля. /ТАСС/. Организаторы молодежного форума "Таврида" ожидают, что первая очередь комплекса круглогодичной арт-резиденции будет сдана к концу 2022 года. Об этом сообщил журналистам в воскресенье руководитель арт-кластера "Таврида" Сергей Першин.

"Буквально с 1 сентября начинаются строительные работы. К концу 2022 года мы построим первую очередь этого комплекса [арт-резиденции]", - сказал Першин.

Он добавил, что в течение этого года на территории форума будут возведены масштабные арт-объекты. "К 1 сентября будет создано 14 новых объектов", - отметил Першин, добавив, что это утроит количество подобных произведений искусства на площадке "Тавриды".

По его словам, эти арт-объекты отобрали по итогам конкурсов, которые проводили среди участников "Таврида", а также среди студентов профильных вузов.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. С прошлого года он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель постепенно строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить мероприятия в любое время года. Прошлый сезон для "Тавриды" стал рекордно долгим: смены проводились с 11 мая по 5 октября. В этом году также планировался длинный сезон, однако планы нарушила пандемия.