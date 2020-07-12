Арт-объект в виде огромного сердца установят на набережной Железноводска

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Новый арт-объект размером более 1,5 м в виде "рубинового" сердца установят на Курортном озере в Железноводске (Ставропольский край). Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба городской администрации.

"Огромное "рубиновое" сердце установят в Железноводске. Новый арт-объект появится в сторожевой башне на набережной Курортного озера", - говорится в сообщении.

Высота сердца составит более 1,5 м.

"Его создают специалисты по авторским эскизам в Москве. "Рубиновое" сердце будет светиться в ночи, и тем самым выполнять роль маяка, рассказывая историю Великого Шелкового пути, который проходил по нашей территории в древности", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева. По данным пресс-службы, подсветка арт-объекта будет имитировать сердцебиение, а сама башня получит название "Сердце Железноводска".

Сообщается, что недавно водолазы обнаружили на дне Курортного озера фигурку танцующего дельфина, который так же станет одной из "фишек" водоема. Как сообщили ТАСС в пресс-службе, для дельфина планируется сделать постамент над озером. "Подводная находка представляет собой фигурку дельфина, который держит на носу мяч. Размер статуэтки составляет около 30 см", - добавили в пресс-службе.

Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод.