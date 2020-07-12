Почти 41 тыс. человек вылечили от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 322 человека от коронавируса, общее число выздоровевших достигло почти 41 тыс. человек. Об этом в воскресенье сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 322 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 40 947 заболевших", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.