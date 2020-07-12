Мишустин поздравил коллектив МГТУ "Станкин" с юбилеем

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив Московского государственного технологического университета "Станкин" с 90-летием. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

"Сегодня МГТУ - это один из ведущих технических вузов страны, признанный центр инноваций и современного инженерного образования. В стенах "Станкина" студенты получают качественные знания и профессиональные навыки, имеют возможность учиться у известных профессоров, заниматься научной деятельностью, осваивать проектное планирование, цифровое производство, участвовать в творческих конструкторских коллективах. Важно, что университет всегда открыт для новых идей и проектов. Яркий пример этому - коворкинг-центр "Точка кипения", где молодые ученые и студенты создают прорывные разработки в сфере цифровой трансформации машиностроения, развития промышленного интернета вещей, киберфизических производственных систем", - отметил глава правительства.

По словам Мишустина, за девять десятилетий МГТУ подготовил десятки тысяч высокопрофессиональных специалистов. Он особо отметил, что в "Станкине" создано по-настоящему уникальное интеллектуальное пространство, приветствуется творческий поиск, умение генерировать интересные идеи и инициативы.

"Сегодня, в этот знаменательный день, хочу выразить искреннюю благодарность университету за прекрасные студенческие годы, мудрых наставников, верных и надежных друзей. Уверен, что "Станкин" и дальше будет оставаться символом образования самого высокого качества. Пусть юбилейный год будет для вас годом достижений, а история МГТУ продолжается новыми именами и проектами", - добавил Мишустин.

МГТУ "Станкин" был учрежден приказом Президиума ВСНХ СССР 12 июля 1930 года как Московский станкоинструментальный институт.