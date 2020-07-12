Что изменилось в работе аэропортов и обслуживании пассажиров во время пандемии

Теперь пассажиров можно пускать на борт только в масках и перчатках, перед полетом им измеряют температуру, а салон самолета обрабатывают после каждого рейса

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Из-за коронавируса в самолетах теперь нужно носить маски, а в аэропорту - соблюдать социальную дистанцию. Корреспонденты ТАСС решили проверить, как на самом деле выглядят полеты во время пандемии. Росавиация и Роспотребнадзор сформировали внушительный список рекомендаций для авиакомпаний и аэропортов. Пассажиров можно пускать на борт только в масках и перчатках, причем снимать их в полете запрещено, а если рейс длится больше трех часов, маску необходимо менять. Путешественникам запрещено летать в верхней одежде и свободно передвигаться по салону - покинуть кресло разрешается только ради похода в туалет.

На эту тему Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Перевозчики при посадке в самолет должны обеспечивать соблюдение социальной дистанции, измерять пассажирам температуру (с повышенной на борт нельзя), обрабатывать им руки антисептиком. К тому же авиакомпании обязаны дезинфицировать салон лайнера после каждого рейса, а аэропорты - минимизировать число сотрудников, но так, чтобы не создавать очередей. Аэропорт С последней задачей аэропорты справляются не всегда - один из собеседников ТАСС, в числе первых воспользовавшийся отменой режима всеобщей самоизоляции и улетевший в Анапу, застрял в пробке еще на подъезде к московскому Шереметьево, а затем столкнулся с очередями на регистрации и досмотре. Корреспондент, который через несколько дней отправился в командировку в Симферополь, тоже застрял - на входе в аэропорт. Правда, в этом случае это произошло из-за работы сотрудников службы безопасности - пассажира в 04:00 решили досмотреть особенно тщательно. В целом утренние аэропорты, как и до пандемии, пустынны: сотрудница ТАСС, вылетая в начале июля из терминала B того же Шереметьево, удивилась полному отсутствию очередей - и на входе, и на регистрации, и на досмотре. Но атмосфера изменилась: если в мае, когда объем авиаперевозок сократился более чем на 90%, аэропорт выглядел заброшенным даже в час пик, то в июне пассажиры, которые раньше все были в масках и перчатках и отшатывались, случайно встречаясь с кем-нибудь, даже не старались соблюдать социальную дистанцию. Слабое место

На эту тему Маску и перчатки не снимать, по салону не разгуливать. Что изменится для авиапассажиров

Самым слабым местом с точки зрения профилактики коронавируса оказался отрезок между терминалом и самолетом. Ространснадзор заявлял, что аэропорты стараются использовать телетрапы на всех рейсах. Но обеспечить ими всех невозможно, а в так называемых перронных автобусах, курсирующих между бортом и терминалом, о социальной дистанции можно забыть. И не только вылетая из Москвы - один из сотрудников редакции провел несколько минут в тесноте, возвращаясь из Воронежа. Проблемы с дистанцией могут возникнуть и до этого. На рейсе из столичного Домодедово в Иркутск в 1,5 м, которые должны отделять одного пассажира от другого в очереди к телетрапу, кто-то постоянно пытался встать. Авиакомпаниям теперь рекомендуется измерять температуру на входе в самолет, но никто из корреспондентов ТАСС с этим так и не столкнулся. Некоторым, правда, продезинфицировали руки. Посадка пассажира без измерения температуры - самое распространенное нарушение, допущенное перевозчиками и обнаруженное Ространснадзором в июне. Как писала газета "Ведомости", с 1 по 24 июня ведомство во время 543 проверок по всей стране выявило 518 нарушений. Правда, наказаний ни для аэропортов, ни для аэропортов не предусмотрено. Температуру должны мерить еще на входе в аэропорт, но это тоже происходит не всегда. Например, в Воронеже через эту процедуру прошли все, кто хотел попасть в терминал, а в Москве - нет. Четыре способа неправильно носить маску Что касается средств индивидуальной защиты, перчатки, как убедились корреспонденты ТАСС, носили разве что сотрудники аэропортов и авиакомпаний, зато в масках были практически все. Очень ответственными оказались бортпроводники - лишь один из них на одном рейсе в Калининград позволил себе немного приспустить маску, оставшись при этом в перчатках. Практически все путешествующие стараются носить маски по крайней мере в салоне самолета. Исключением стал разве что длинный рейс в Иркутск - большинство пассажиров вошли на борт в масках, но шесть часов до посадки в них продержались немногие.

На эту тему Глава Минтранса лично проверил пустующие аэропорты и вокзалы