Эксперт: риски распространения коронавируса в России по-прежнему сохраняются

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Риск распространения новой коронавирусной инфекции в России все еще сохраняется, гражданам необходимо и далее следовать санитарным правилам, в частности, носить маски в общественных местах, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

"Пока мы ежедневно регистрируем много новых случаев, в некоторых регионах даже сохраняется рост заболеваемости, а это значит, что сохраняется риск распространения инфекции. Для того чтобы закрепить положительную динамику, нужно продолжать соблюдать простые правила профилактики передачи инфекции, главным из которых является использование масок в общественных местах", - отметил эксперт, слова которого приводятся в воскресенье на сайте Минздрава.

Он также добавил, что любые массовые скопления людей, в том числе протестные демонстрации и выступления, создают идеальные условия для быстрого распространения вируса. "Крайне тревожная эпидемическая ситуация в некоторых странах, таких как США и Индия, является следствием несоблюдения простых мер профилактики респираторных инфекций. Ношение масок в общественных местах позволяет значительно снизить риски распространения коронавируса", - заявил Чуланов.

Говоря о возможности второй волны пандемии, эксперт отметил, что ношение масок, частое мытье рук, а также соблюдение социальной дистанции и изоляция заболевших позволят затормозить развитие эпидемии и предотвратить возникновение второй волны.