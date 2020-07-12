Взяли штурмом. Команда ТАСС открыла сезон "Гонки героев" в Алабине

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Первая масштабная "Гонка героев" после отмены режима самоизоляции прошла на подмосковном военном полигоне Алабино. Команда ТАСС открыла забег сезона и прошла все испытания, несмотря на жару.

Маршрут гонки - восемь километров, всего 43 испытания: водные препятствия, бег по пересеченной местности, покрышки от военных грузовиков, традиционный "Эверест", на который не все могут забраться. Атмосферу дополняют очереди из автоматов холостыми и пролетающие мимо вертолеты.

Перед стартом обязательная разминка, а также меры предосторожности из-за коронавируса: замеры температуры у участников.

ТАСС на эту гонку выпустил обновленный состав. Возглавил команду ветеран состязаний и специалист управления по сопровождению закупок Иван Зарубин. Принять участие в забеге также вызвались главный специалист управления международных связей ТАСС Елизавета Зеленская, сотрудники пресс-центра Мария Груздова, Ангелина Хачатрян, Ирина Афоничкина, руководитель группы эфирного мониторинга Элина Мальцева, шеф-редактор новостного контента редакции проекта "Стратегические цели развития" Юния Полякова, корреспондент Кирилл Борискин, легионер и ветеран команды Ксения Голушко.

Кроссовки у всех стали мокрыми и полными песка через 200 метров после старта: почти весь путь до финиша - это сплошные лужи из грязи. Во время забега приходилось балансировать, чтобы не поскользнуться, но у многих не получилось. Некоторым из команды после первых испытаний потребовалась короткая передышка. Ветераны гонок подбадривали новичков, помогали им преодолеть себя и препятствия.

Преодоление препятствий

Испытания с упором на руки, или рукоходы, считаются одними с трудных. На полигоне Алабино таких большинство. Команда ТАСС берет все их штурмом. Кто-то проходит их, а кто-то срывается и падает в воду.

"Нужно было пройти лесенку на руках с перепадом высот. Внизу - вода, в которую совсем не хочется, перед глазами - гора перекладин, вверх, вниз. Не остается ничего, как идти вперед. Особенно подстегивает адреналин и желание дойти, без оглядки на физическое состояние и собственные возможности", - говорит Мария Груздова. Она отмечает, что ей больше нравилось ощущение от преодоления препятствий.

"Точно знаю, что надо прокачивать спину к следующей гонке", - добавляет Елизавета Зеленская.

Впереди - шины, собранные в несколько плотных рядов. Между ними - маленький зазор. Пролезть человеку, кажется, невозможно. Само препятствие называется "Рожденный заново", и оно больше психологическое: боишься, что застрянешь. Шины тяжелые, пролезть между ними сложно.

Преодолевать такие испытания помогала решимость. Ирина Афоничкина не слушала предупреждения о том, что для девушки это препятствия очень сложное. Она уверенно их проходила одно за другим. Ангелина Хачатрян после каждой преграды шутила, а Элина Мальцева подбадривала всю команду.

Прыжок и подъем

Примерно в середине забега команду ждало новое для гонки испытание. Почти отвесная горка, на которую забраться не составляет труда. Сложнее спуститься: это можно сделать, прыгнув с четырехметровой высоты в грязную воду. На раздумья времени нет, потому что сзади прибывают другие команды.

Традиционное финальное препятствие "Гонки Героев" - шестиметровая рампа. Нужно забежать на гору, дотянуться до каната, забраться наверх. Сложность еще и в том, что силы после всех пройденных преград на исходе. Но побеждает командный дух, опыт и тактика - весь взвод ТАСС покорил "Эверест". После восхождения участники спускаются на землю и получают медали.

Весь путь команда прошла за 2 часа 50 минут. "В составе ТАССовского взвода удалось пройти трассу на час быстрее, чем у меня это было в прошлый раз, а это только подстегивает пробовать еще и еще", - резюмирует Елизавета Зеленская.

Всероссийский забег с препятствиями "Гонка Героев" проводится с 2013 года. С февраля 2016 года соревнования проходят и в зимнем формате.