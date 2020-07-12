Главного редактора "Царьграда" оштрафовали за фейки о коронавирусе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мировой суд Тверского района Москвы оштрафовал главного редактора телеканала "Царьград" Дарью Токареву на 120 тыс. рублей за фейковые новости о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд вынес два постановления, признав виновной Токареву по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо ложной общественно значимой информации). Суд пришел к выводу, что Токарева допустила распространение посредством сайта "Царьград" несоответствующей действительности информации о коронавирусной инфекции, в том числе о механизмах ее распространения и вакцинации от нее. Суд принял решение назначить ей наказание в виде штрафа по 60 тыс. рублей по каждому инциденту", - сказали агентству.

В документах суда отмечается, что в статьях были процитированы слова эксперта, которые вызвали претензии Роскомнадзора. Статьи были опубликованы 25 и 26 марта, а затем удалены с сайта. Однако ведомство составило материалы на Токареву и передало их в суд.

Также Токарева была семь раз признана виновной по ч. 3 ст. 13.15 КоАП (незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий). Все семь раз ей назначили штраф в 30 тыс. рублей. Суд установил, что в публикациях 9, 11 и 12 марта без согласия родителей была указана информация о пострадавших несовершеннолетних, а также опубликованы фотоматериалы.

Токарева подала жалобу на эти решения мировых судов в Тверском суде Москвы, однако ее апелляции были отклонены.