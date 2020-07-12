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Пандемия коронавируса нового типа

В Сеченовском университете завершились клинические испытания вакцины от коронавируса

Результаты исследований показали безопасность препарата
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© Игорь Онучин/ТАСС

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины против нового коронавируса на добровольцах завершились в Сеченовском университете. Результаты исследований показали безопасность препарата, сообщила ТАСС в воскресенье руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств университета, главный исследователь Елена Смолярчук.

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"Исследования завершены, они показали безопасность вакцины. Добровольцы будут выписаны 15 и 20 июля", - сказала она.

После выписки добровольцы еще будут проходить амбулаторное наблюдение, добавила Смолярчук.

Первый этап исследований вакцины в Сеченовском университете начался 18 июня, когда были провакцинированы первые 18 добровольцев. Вторая группа добровольцев из 20 человек была вакцинирована 23 июня.

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