В Рузе прокопали новое русло реки в рамках ликвидации последствий подтопления

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Специалисты городской службы прокопали в Рузе новое русло реки, ликвидируя подтопление, сообщила в воскресенье пресс-служба Рузского района на своей официальной странице в Instagram.

"Вчера добровольцы из [Рузского городского округа], а также территориальных отделов Одинцовского округа, Звенигородского филиала Мособллеса восстанавливали два автомобильных переезда через речку Городянку, сделали пешеходный мост, клали асфальт на дорогах и тротуарах по улице Красной, убирали сломанные заборы. Прокопали новое русло реки (метр глубиной и метр шириной), поскольку Городянка изменила русло и вышла на дорогу", - приводятся в сообщении слова главы Рузского городского округа Николая Пархоменко.

Он добавил, что работа шла всю ночь. На месте подтопления уже частично восстановлено электроснабжение, проложена временная линия интернета.

"Сегодня в Рузский городской округ прибыли новые силы от Одинцовского МБУ "Благоустройство", регионального объединения автодорог, из городских округов Шатура, Истра, Красногорск, волонтеры из Москвы. Один переезд через реку уже готов, сейчас рабочие делают второй - от дома №9", - говорится в сообщении.

В результате обильных дождей в Подмосковье произошло подтопление приусадебных участков и дачных домов. Кроме того, при прокладке обводного канала подмыло техническую насыпь, и вода через жилой сектор пошла в реку Рузу. В результате подтопило 29 приусадебных участков с 29 частными домами, размыт участок Волоколамского шоссе в черте Рузы. Из частного сектора эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей, о пострадавших не сообщалось.