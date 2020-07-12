МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность новой коронавирусной инфекции. Об этом он заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

"Как минимум они [люди, отрицающие существование коронавируса] кажутся невеждами, в худшем случае - безумцами. Эта болезнь существует и эта болезнь особенная, временами страшная", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 727 162 случая заражения, выздоровел 501 061 человек, умерли 11 335. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.