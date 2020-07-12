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На месте Прохоровского сражения под Белгородом открыли музей подвига тружеников тыла

Для создания музея из федерального бюджета выделили более 1,2 млрд рублей

ТАСС, 12 июля. Музей "Битва за оружие Великой Победы", посвященный подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, открыли в воскресенье на месте Прохоровского танкового сражения в Белгородской области. Музей на территории действующего комплекса "Прохоровское поле" создали в кратчайшие сроки, сообщил на церемонии открытия полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.

"Особенно приятно, что наши современники, которые создавали этот музей в кратчайшие сроки с нуля, возвели эту замечательную экспозицию сродни подвигу наших великих предков, которые в считанные недели запускали эвакуированные заводы", - сказал Щеголев.

Музей площадью 5,5 тыс. кв. м разместится на территории музея-заповедника "Прохоровское поле", построенного на месте одного из крупнейших танковых сражений в истории Второй мировой войны. В музее создан 21 экспозиционный зал, как отмечала ранее в беседе с ТАСС его директор Наталья Овчарова, основные экспозиции и залы посвящены темам экономики Советского Союза в преддверии войны, масштабной эвакуации, работе крупнейших оборонно- промышленных предприятий, вкладу ученых, конструкторов, инженеров. Новый музей позволит посетителям лучше узнать о том подвиге, который в годы войны совершили труженики тыла.

Президент России Владимир Путин в июле 2017 года на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко поддержал идею создания в регионе музея в память о тех, кто занимался сохранением и развитием оборонно-промышленного комплекса в годы Великой Отечественной войны. На возведение нового музея на месте Прохоровского танкового сражения из федерального бюджета направили более 1,2 млрд рублей.

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