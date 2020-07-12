На месте Прохоровского сражения под Белгородом открыли музей подвига тружеников тыла

ТАСС, 12 июля. Музей "Битва за оружие Великой Победы", посвященный подвигу тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, открыли в воскресенье на месте Прохоровского танкового сражения в Белгородской области. Музей на территории действующего комплекса "Прохоровское поле" создали в кратчайшие сроки, сообщил на церемонии открытия полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев.

"Особенно приятно, что наши современники, которые создавали этот музей в кратчайшие сроки с нуля, возвели эту замечательную экспозицию сродни подвигу наших великих предков, которые в считанные недели запускали эвакуированные заводы", - сказал Щеголев.

Музей площадью 5,5 тыс. кв. м разместится на территории музея-заповедника "Прохоровское поле", построенного на месте одного из крупнейших танковых сражений в истории Второй мировой войны. В музее создан 21 экспозиционный зал, как отмечала ранее в беседе с ТАСС его директор Наталья Овчарова, основные экспозиции и залы посвящены темам экономики Советского Союза в преддверии войны, масштабной эвакуации, работе крупнейших оборонно- промышленных предприятий, вкладу ученых, конструкторов, инженеров. Новый музей позволит посетителям лучше узнать о том подвиге, который в годы войны совершили труженики тыла.

Президент России Владимир Путин в июле 2017 года на встрече с губернатором Белгородской области Евгением Савченко поддержал идею создания в регионе музея в память о тех, кто занимался сохранением и развитием оборонно-промышленного комплекса в годы Великой Отечественной войны. На возведение нового музея на месте Прохоровского танкового сражения из федерального бюджета направили более 1,2 млрд рублей.