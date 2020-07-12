Путин назвал эффективной работу по борьбе с коррупцией в правоохранительной системе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Борьба с коррупцией в правоохранительной системе должна вестись в первую очередь, и работа компетентных органов в этом отношении осуществляется достаточно эффективно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" .

Отвечая на реплику ведущего, что противодействие коррупции должно происходить не только в отношении чиновников, но и в правоохранительных органах, Путин заметил, что "это тоже чиновники". "И в правоохранительной [системе] нужно в первую очередь с этим бороться. И там это происходит, на самом деле. В каких-то органах лучше, в каких-то хуже, но даже и службы собственной безопасности, работа органов Федеральной службы безопасности на это нацелены, и все это достаточно эффективно осуществляется", - сказал Путин.

"Конечно, трудно с федерального уровня добраться до какого-то местного, муниципального, до каких-то отделений полиции и так далее, но каждый на своем уровне должен выполнять свою работу", - добавил президент.