Покоривший мыс Горн фрегат "Херсонес" прибыл в "Орленок" в честь юбилея детского центра

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Участники смены в "Орленке", который в воскресенье отмечает 60-летие, смогут побывать на экскурсии на трехмачтовом фрегате "Херсонес", прибывшем в акваторию всероссийского детского центра (ВДЦ) в честь праздника. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВДЦ.

"Специально к празднику в акваторию "Орленка" прибыл легендарный трехмачтовый учебный фрегат "Херсонес" - подарок детям России от Росморпорта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у приехавших в "Орленок" детей будет возможность побывать на морской экскурсии вокруг знаменитого 100-метрового судна, который останется на рейде до конца дня. "Нам очень повезло, что мы попали именно в эту смену, ведь такой шанс выпадает не каждому. Я рад, что стал свидетелем значимого и важного для "Орленка" события. Ведь, не смотря на все ограничения, в лагере можно весело проводить время. Жду от праздника ярких и незабываемых впечатлений", - привели в пресс-службе слова участника седьмой смены Николая Осипенко из Краснодарского края.

Орленок - всероссийский детский центр, в составе которого, на сегодняшний день функционирует десять детских лагерей - летние: "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Олимпийская деревня", "Солнышко" и "Юнармеец" и круглогодичные - "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой". История центра началась 27 марта 1959 года, когда постановлением Совета Министров РСФСР было начато строительство Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" вблизи города Туапсе.

В первую смену 12 июля 1960 года 520 мальчиков и девочек из 37 областей РСФСР принял первый палаточный детский лагерь, впоследствии названный в честь названия первой смены - "Солнечный".

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них до сих пор могли только жители региона.

О фрегате

Парусно-учебное судно "Херсонес" было заложено в 1987 году на Гданьской верфи в Польше, в 1989 году спущено на воду. Фрегат построен по прототипу парусных судов начала XX века и имеет полное парусное вооружение. 26 парусов управляются исключительно вручную и обеспечивают основное движение судна.

Парусник является вторым в мире, который покорил мыс Горн в Южной Америке под парусами, что для моряков всех стран является наивысшим показателем мастерства. Это произошло в 1997 году, перед этим в 1949 году мыс Горн прошел немецкий барк "Памир".