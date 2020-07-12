Центр современного искусства "Арсенал" в Нижнем Новгороде возобновит работу с 17 июля

ТАСС, 12 июля. /ТАСС/. Государственный центр современного искусства "Арсенал", который расположен на территории Нижегородского кремля и является филиалом Пушкинского музея, возобновит свою работу с 17 июля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Арсенал был закрыт для посетителей с 18 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции и работал в онлайн-режиме.

"Волго-Вятский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина ("Арсенал") вновь открывает двери для посетителей 17 июля, в свой день рождения. Государственному центру современного искусства в Нижнем Новгороде исполняется 23 года, и это первый день рождения, который институция празднует в составе Пушкинского музея", - отмечается в сообщении.

Посетителям необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м, рекомендуется надевать перчатки. Гости центра современного искусства смогут познакомиться с выставкой "Территория Победы", на которой представлены фотографии времен Великой Отечественной войны из коллекции Мультимедиа Арт Музея. При этом в "Арсенале" приостановили экскурсии и массовые мероприятия.

Государственный центр современного искусства в Нижнем Новгороде ("Арсенал") - одна из ведущих региональных институций, занимающаяся развитием современного искусства в широком контексте современной культуры. С 1997 года реализует многочисленные выставочные и мультидисциплинарные проекты, а также просветительские, детские и инклюзивные программы. С 2012 года располагается в здании Нижегородского Арсенала - памятнике архитектуры середины XIX века. С января 2020 года входит в состав Пушкинского музея.