Парки и скверы в Санкт-Петербурге открыли после урагана

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Парки, скверы и сады в Санкт-Петербурге, которые накануне были закрыты в связи с неблагоприятной погодной обстановкой в городе, открыли для посетителей. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба городского комитета по благоустройству.

"Парки, сады и скверы вновь открыты для горожан. Сейчас работы по раскряжевке, распиловке и вывозу древесных остатков с газонов территорий, подведомственных комитету по благоустройству, продолжаются", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, поступила информация о 30 случаях падения деревьев на тротуары и проезжую часть, а также о 45 стволах, рухнувших в садах и парках. Всю ночь 20 аварийных бригад вели работу по расчистке улиц. К утру дороги были полностью освобождены.

"Оперативно были ликвидированы последствия падения трехствольной ивы на проспекте Стачек в Кировском районе. Не устоявшее от мощного порыва ветра дерево упало на проезжую часть и повредило столб наружного освещения. Садовники немедленно устранили аварийную ситуацию и тем самым предотвратили образование затора на дороге. Больше всего деревьев пострадало в Петродворцовом районе. Здесь упало десять деревьев. За ним следует Выборгский район, где ветер повалил семь стволов", - отметили в пресс-службе.

В субботу власти города приняли решение закрыть парки, сады и скверы, чтобы обеспечить безопасность жителей. По прогнозам метеорологов ожидались грозы с порывами ветра до 24 м/с.