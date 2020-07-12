Традиционную линейку в честь 60-летия "Орленка" впервые провели в социальных сетях

КРАСНОДАР, 12 июля. /ТАСС/. Традиционная праздничная линейка в честь 60-летия Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орленок" впервые прошла не только в очном формате для приехавших на смену, но и в социальных сетях. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВДЦ.

"Каждый день рождения центра традиционно начинается с большой торжественной линейки. В этом году она прошла в необычном радиоформате. Ее услышали ребята, которые приехали на седьмую смену, и подписчики "Орленка" в социальных сетях", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что "Орленок" получил награду от Международного содружества лагерей (ICF). "В знак признания выдающегося вклада в развитие международного лагерного сообщества Всероссийскому детскому центру "Орленок" была присуждена премия им. Эббота Феннса "Дружба". Президент Международного содружества лагерей Джон Джоргенсон поздравил "Орленок" с юбилеем и пожелал продолжать гордо нести звание лидера лагерного движения не только в России, но и в мире", - отметили в детском центре.

"Орленок" - всероссийский детский центр, в составе которого, на сегодняшний день функционирует десять детских лагерей - летние: "Комсомольский", "Дозорный", "Олимпийский", "Олимпийская деревня", "Солнышко" и "Юнармеец" и круглогодичные - "Солнечный", "Звездный", "Стремительный", "Штормовой". История центра началась 27 марта 1959 года, когда постановлением Совета Министров РСФСР было начато строительство Всероссийского пионерского лагеря "Орленок" вблизи города Туапсе.

В первую смену 12 июля 1960 года 520 мальчиков и девочек из 37 областей РСФСР принял первый палаточный детский лагерь, впоследствии названный в честь названия первой смены - "Солнечный".

Из-за пандемии коронавируса с середины марта детские лагеря в России не принимали детей. В прошлый четверг в ходе заседания оперативного штаба губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что детские санатории и лагеря в Краснодарском крае, имеющие медицинскую лицензию, возобновят прием отдыхающих с 1 июля при соблюдении требований Роспотребнадзора. Отдыхать в них до сих пор могли только жители региона.