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Пандемия коронавируса нового типа

Фонд по мониторингу водных ресурсов обнаружил в семи крупных реках Европы маски и перчатки

Представительница фонда Tara Ocean Рома Хетингер отметила, что с большой долей вероятности мусор уже попал в море

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Фонд по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean обнаружил в семи крупных европейских реках защитные маски и перчатки. Об этом сообщила представительница фонда Рома Хетингер в эфире французской радиостанции France Inter.

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По ее словам, партнерские лаборатории фонда в Европе при мониторинге рек и побережий в июне многократно обнаруживали выброшенные маски и перчатки. "Это вызывает обеспокоенность, - отметила представительница организации, добавив, что с большой долей вероятности мусор уже попал в море.

По ее словам, маски, изготовленные из тонкого полипропилена, "очень быстро распадутся на мелкие кусочки".

В настоящее время фонд ожидает окончательного заключения от лабораторий. В каких именно реках проводили мониторинг, ученые не сообщается, однако отмечается, что фонд занимается мониторингом таких рек, как Темза, Эльба, Рейн, Сена, Эбро, Рона, Тибр, Гаронна и Луара.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли. Для предотвращения распространения коронавируса власти ряда европейских стран сделали обязательным ношение масок при посещении публичных мест.

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