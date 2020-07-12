Фонд по мониторингу водных ресурсов обнаружил в семи крупных реках Европы маски и перчатки

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Фонд по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean обнаружил в семи крупных европейских реках защитные маски и перчатки. Об этом сообщила представительница фонда Рома Хетингер в эфире французской радиостанции France Inter .

По ее словам, партнерские лаборатории фонда в Европе при мониторинге рек и побережий в июне многократно обнаруживали выброшенные маски и перчатки. "Это вызывает обеспокоенность, - отметила представительница организации, добавив, что с большой долей вероятности мусор уже попал в море.

По ее словам, маски, изготовленные из тонкого полипропилена, "очень быстро распадутся на мелкие кусочки".

В настоящее время фонд ожидает окончательного заключения от лабораторий. В каких именно реках проводили мониторинг, ученые не сообщается, однако отмечается, что фонд занимается мониторингом таких рек, как Темза, Эльба, Рейн, Сена, Эбро, Рона, Тибр, Гаронна и Луара.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,7 млн человек, около 565 тыс. умерли. Для предотвращения распространения коронавируса власти ряда европейских стран сделали обязательным ношение масок при посещении публичных мест.