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В Пятигорске осенью откроют аллею звезд знаменитых жителей города-курорта

Аллея будет расположена перед музеем "Россия - моя история"

ПЯТИГОРСК, 12 июля. /ТАСС/. Аллея звезд знаменитых жителей Пятигорска откроется перед музеем "Россия - моя история" осенью этого года. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

"С губернатором Владимиром Владимировым решили создать на площади перед музеем аллею звезд знаменитых пятигорчан: спортсменов, медиа звезд, всех тех, кто прославляет наш город. И в день 240-летия города собрать наших знаменитостей на этой аллее", - приводятся в распространенном сообщении слова главы города-курорта Дмитрия Ворошилова.

По данным пресс-службы, строительство музея "Россия - Моя история" уже завершается. Территория музея с площадью и парковкой станет единым целым паркового пространства Новопятигорского озера.

"Также в планах продолжение реконструкции и благоустройства озера: пляжная, детская и спортивная зоны, вело и пешеходные дорожки. Проектная документация по 2 этапу реконструкции Новопятигорского озера уже находится на государственной экспертизе", - сказано в пресс-релизе.

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