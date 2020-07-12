В горном селе Чечни откроются мечеть, дом культуры и детский сад

ГРОЗНЫЙ, 12 июля. /ТАСС/. Мечеть, дом культуры и детский сад в ближайшее время будут открыты в горном селе Турты-Хутор Ножай-Юртовского района Чеченской республики, сообщил на своей официальной странице "ВКонтакте" глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Совсем скоро в селе Турты-Хутор Ножай-Юртовского района откроется ряд социально значимых объектов. Это центральная мечеть имени Сулима Кадырова, сельский дом культуры и детский сад. Их строительство профинансировал Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. На данный момент все работы практически завершены", - написал Кадыров.

Также, по словам главы республики, в августе будут сданы в эксплуатацию 23 жилых дома в селе Беной Ножай-Юртовского района, построенные для переселения жителей оползневых зон.

"Рабочие уже заняты внутренней отделкой и благоустройством. Новые дома будут сданы в эксплуатацию 23 августа текущего года", - написал Кадыров, добавив, что развитие горных районов является одной из приоритетных задач руководства республики.

В ходе поездки в Ножай-Юртовский район Кадыров также проинспектировал новую дорогу протяженностью 15 км. "На этом участке также построены два новых моста над рекой Гансол, длина которых составляет тридцать метров", - добавил глава республики.