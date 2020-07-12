Хайнаньский аэропорт Феникс восстановил количество рейсов до 84% прошлогоднего уровня

САНЬЯ /Китай/, 12 июля. /ТАСС/. Количество исходящих рейсов международного аэропорта Феникс, расположенного в городе Санья южной китайской провинции Хайнань, в прошлом месяце увеличилось до 84% от июньского уровня 2019 года. Как сообщает газета "Санья жибао", в среднем в июне текущего года воздушная гавань ежедневно обслуживала около 240 вылетов.

Вслед за улучшением эпидемиологической ситуации в Китае и восстановлением экономической жизни страны пассажиропоток аэропорта Феникс в прошлом месяце увеличился до 35 тыс. человек в день, что составляет 74,1% от прошлогоднего значения аналогичного периода. Показатели возобновления авиасообщения этой воздушной гавани являются одними из лучших в Китае, уточняет издание. Среди 13 аэропортов Китая, обслуживающих по 20 млн человек в год, Феникс занял второе место в мае и третье - в июне по темпам восстановления пассажиропотока.

Авиасообщение налажено со многими регионами Китая: как с относительно близкими южными провинциями - Гуандун, Гуйчжоу и Цзянси, - так и с более далекими регионами на севере страны - автономным районом Внутренняя Монголия и Пекином.

Согласно официальной статистике, в 2019 году Феникс принял 123,2 тыс. рейсов, что на 1,5% больше, чем годом ранее, и обслужил рекордные 20,1 млн пассажиров (увеличение на 0,6%). За 12 месяцев аэропорт также обеспечил транспортировку 99,7 тыс. тонн различных грузов (рост на 4,9%). Через воздушную гавань Санья осуществляются регулярные перевозки людей и грузов в 98 городов (в том числе 36 населенных пунктов других стран) по более 150 маршрутам, из них 41 - международный.

Международный совет аэропортов (ACI) признал воздушную гавань Феникс лучшей в Азии среди аналогичных транспортных объектов, принимающих от 15 до 25 млн пассажиров в год.