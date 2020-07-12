Фетисов считает, что у России есть потенциал развития экотуризма

ОРЕНБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов считает, что экологический туризм может стать драйвером развития для экономики регионов России и вывести страну в целом в мировые лидеры по количеству туристов и объему получаемой выручки. Такое мнение он высказал в воскресенье на совещании "О перспективах развития экологического туризма в Оренбургской области".

"Как посол Организации Объединенных Наций считаю, что мы недооцениваем этот сегмент [экологический туризм], просто не обращаем на него внимание для развития регионов, для создания новых рабочих мест, для привлечения туристов извне - потенциал фантастический. Учитывая, как развивается мировой тренд, наши возможности безграничны. Российская Федерация, обладающая самой большой территорией, самым большим ресурсом, [может] стать мировым лидером в этом направлении. Мы для этого начали много что делать, самое главное - возглавить это направление", - сказал Фетисов.

По его словам, ежегодная общемировая выручка от экотуризма составляет $250 млрд. Министр экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области Денис Гончаров в своем докладе привел данные статистики, с которыми согласился Фетисов.

"Согласно статистике, Россия занимает первое место в мире по площади особо охраняемых природных территорий, на втором месте находится США, на третьем - Австралия. Согласно данным, 318 млн туристов в год в США посещают места, связанные с приставкой "эко", и выручка от этих посещений составляет $20 млрд. Россия, имея огромную площадь особо охраняемых природных территорий, финиширует с показателями в 9 млн туристов и всего $20 млн выручки", - уточнил Гончаров.