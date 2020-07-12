Телеканал "Царьград" обжалует решение о штрафе в 120 тыс. рублей за фейки о коронавирусе

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Представители телеканала "Царьград" обжалуют решение суда о штрафе главного редактора канала Дарьи Токаревой на 120 тыс. рублей за фейковые новости о коронавирусе. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора этого СМИ по правовым вопросам Виталий Беспалов.

"Действительно, мировой суд принял решение признать виновной Токареву по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (распространение заведомо ложной общественно значимой информации). Мы обязательно обжалуем его, как только получим копию полного текста решения. Пока нам известна его резолютивная часть, но не известна мотивировочная", - сказал он.

Ранее мировой суд Тверского района Москвы вынес два постановления, признав виновной Токареву по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ. Суд пришел к выводу, что Токарева допустила распространение посредством сайта "Царьград" несоответствующей действительности информации о коронавирусной инфекции, в том числе о механизмах ее распространения и вакцинации от нее. Суд принял решение назначить ей наказание в виде штрафа по 60 тыс. рублей по каждому инциденту.

Также сообщалось, что Токарева была семь раз признана виновной по ч. 3 ст. 13.15 КоАП (незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий). Все семь раз ей назначили штраф в 30 тыс. рублей. Суд установил, что в публикациях 9, 11 и 12 марта без согласия родителей была указана информация о пострадавших несовершеннолетних, а также опубликованы фотоматериалы. "На самом деле Токарева была оштрафована не за незаконное распространение информации о несовершеннолетнем, а за нарушение требований УПК, которые запрещают разглашать тайну следствия", - заявил ТАСС Беспалов.